Twee Bossche basisscholen 'daten' op De Parade: 'Misschien heb ik na de picknick verkering'

Theater Artemis is de stuwende kracht achter deze 'date', waaraan zo'n 500 kinderen deelnemen. De afgelopen weken is er op afstand al contact geweest tussen beide scholen. Via liefdesbrieven en gedichten, na een soort van contact-advertentie in een huis-aan-huisblad. Geknutseld is er ook. De kinderen van Boschveld komen met een reusachtige slang naar De Parade, die van Kameleon hebben een grote totempaal meegenomen.

'Nu nog geen vlinders in mijn buik'

De kinderen vinden het wel grappig en in sommige gevallen zelfs spannend. Zoals Miryam van Boschveld, die met haar klasgenoten luidkeels de kinderen van De Kameleon toezingt. "Misschien word ik wel verliefd, misschien ook niet. Maar straks gaan we daten en samen eten. We hebben ze nog niet eerder gezien, maar al wel brieven geschreven. Ik heb nu nog geen vlinders in mijn buik, maar ik vind het wel heel erg leuk."

'Wel spannend, maar niet heel erg'

En zo denken vier meiden van De Kameleon er ook over. "Onze scholen hebben verkering met elkaar, maar wij gaan die kinderen nu voor het eerst ontmoeten. Vier weken zijn we hier mee bezig geweest en nu gaan we straks met ze picknicken. Misschien hebben we dan daarna ook verkering Het is best spannend, maar niet heel erg."

Er werd gedanst, er werd gezongen en er werd gepicknickt. Verdere informatie over eventuele verkering ontbreekt, maar de meeste kinderen gingen later wel met een tevreden glimlach weer naar hun eigen school terug.