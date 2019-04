Laboratoriumhond Labke kreeg een nieuw thuis bij Annemieke: 'Ze was nog nooit buiten geweest'

Labke zat de eerste vier maanden van haar leven in een laboratorium, waar proeven worden gedaan voor de wetenschap en farmaceutica. Er worden onder meer medicijnen op honden getest. Sommige honden en katten worden na de experimenten doodgemaakt.



Graatmager

Hoewel de hond liefdevol is opgevangen in het gezin van Annemieke, is duidelijk dat ze een traumatisch verleden heeft. "Toen Labke bij ons kwam via Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren, was ze graatmager", vertelt Annemieke. "Ze woog maar vijf kilo. Ook waren haar voetkussentjes helemaal roze, waarschijnlijk door weinig beweging. Daarnaast waren haar spieren niet ontwikkeld."



Alles was alles nieuw voor de beagle, vervolgt Annemieke. "Ze zat in een steriele ruimte met meerdere honden en was nog nooit buiten geweest. Niets kende ze, geen zon, geen zand, geen regen, geen wind, geen verkeer, geen telefoon, niks."



En dat was goed te merken. "De eerste stap die ze buiten zette, hier in de tuin, vond ze heel spannend. Labke heeft een rugzakje. Maar gelukkig is het een nieuwsgierig diertje met veel veerkracht. We denken dat het uiteindelijk helemaal goed komt."



Een gouden mandje

Het is niet de eerste hond voor Annemieke en haar gezin. "Mijn vorige hond, ook een beagle, is zeventieneneenhalf geworden. Hij was er voor mij, nu ben ik er voor Labke. En dat vind ik erg mooi. Dat je haar een gouden mandje mag geven en een mooi leven."



De Stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren (Shhh) zet zich in om ex-proefdieren een doorstart te laten maken als huisdier. De afgelopen zeventien jaar heeft de Shhh ruim duizend honden en tweehonderd katten uit laboratoria bij particulieren geplaatst. Sinds kort proberen ze ook knaagdieren bij particulieren onder te brengen.



Beagles worden vaak gebruikt als proefdier, omdat ze een hoge pijngrens hebben, makkelijk in de omgang zijn en sociaal naar andere honden. Ook zijn ze niet zo groot, dus eten ze minder voer. Dat meldt een woordvoerder van de stichting.