De belangen zijn groot voor NAC, maar trainer Ruud Brood probeert de druk weg te nemen

NAC kan vrijdagavond de laatste strohalm pakken in de eredivisie. Alleen als thuis van FC Emmen wordt gewonnen, kan de Bredase club blijven hopen op handhaving in de eredivisie. Bij ieder ander resultaat is het doek zo goed als gevallen.

"We willen graag winnen", zegt coach Ruud Brood een dag voor de wedstrijd. Over moeten winnen wil de oefenmeester niet praten. "Als je het woord moeten gebruikt, leg je er extra druk op. We willen heel graag. We zien dit duel als een kans om weer in de buurt te komen van de anderen."

Brood noemt het uiteraard wel van essentieel belang thuis tegen FC Emmen de punten te behouden. "Dit is weer een finale", oordeelt de ervaren coach op een speciaal belegde persconferentie. Er is veel mediabelangstelling voor de degradatiekraker, waardoor Brood zijn verhaal deze keer voor alle pers tegelijkertijd doet. "Ik steek mijn energie liever in de groep dan in twee uur lang iedereen te woord te staan", verklaart hij.

'Opgeven niet in mijn karakter'

Over de gevolgen van een nederlaag tegen de ploeg uit Drenthe wilde de trainer niet al te veel aandacht schenken. "Ook dan hebben we onze kansen. Uiteraard wordt het dan heel moeilijk, maar er zijn ook dan nog een paar wedstrijden te spelen. Opgeven zit niet in mijn karakter."

Scorend vermogen

Het kost NAC dit jaar opvallend veel moeite tot doelpunten te komen. Brood erkent dat probleem en is ook wel een beetje jaloers op andere ploegen. "Als je ziet dat VVV en Heracles een kans krijgen en gelijk scoren en wij niet, dan zie je echt het verschil. Het gaat bij anderen veel makkelijker. Hopelijk is er wat voor morgen bewaard gebleven."

