Dronken man betast borsten van winkelmedewerkster in Breda

Een medewerkster van een winkel aan de Ginnekenstraat in Breda is woensdagmiddag onzedelijk betast. De politie heeft een 34-jarige Bredanaar als verdachte aangehouden.

Een verkoopster zag rond vier uur dat een man verschillende prijskaartjes van zonnebrillen haalde en deze één voor één opzette. Toen ze de man daarover aansprak, gedroeg de man zich vreemd. Hij was onder invloed van alcohol.

Bankbiljet

De man had een bankbiljet van tien euro in zijn handen en stopte dat in het borstzakje van de poloshirt van de medewerkster. Daarbij raakte hij twee keer met zijn handen haar borsten aan.

Gewaarschuwde agenten zagen de verdachte voor de winkel staan. Hij stond tegen het personeel te schreeuwen. De politie heeft de man aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Hij ontkent de vrouw te hebben betast.