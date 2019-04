Gruwelijke dood Ger van Zundert: zoon ‘viert het leven' van zijn vader en draagt feest aan hem op

"We hopen dat de mensen die Ger kenden, zijn leven komen vieren." Dat vertelt Dion van Anrooij. Samen met Ramon, de zoon van Ger van Zundert, organiseert hij feesten. Tijdens één van die feesten, Maximaal Onbeschoft op 21 april in Hoogstraten, zal uitgebreid worden stilgestaan bij de dood, maar vooral bij het leven van Van Zundert. De 49-jarige Bredanaar overleed nadat hij maandagavond in zijn garagebox in brand werd gestoken.

"Ger was er altijd, bij alle feesten van Maximaal Events. Hij vond dat altijd erg leuk, ook omdat er veel bekenden van hem waren. Hij was ook altijd in voor een feestje. Zijn favoriete drankje was Flügel. En hij had een hele grote vriendengroep."

Maar Ger kwam niet alleen maar om te feesten. Tijdens de evenementen die zijn zoon organiseert, stak hij ook vaak en graag de handen uit de mouwen. "Hij stond dan bijvoorbeeld vrijwillig achter de kassa, of hielp ons achter de schermen. Waar hij kon helpen, deed hij het."

Van Anrooij vervolgt: "Ger stond, samen met de moeder van Ramon, altijd voor honderd procent achter de ideeën van zijn zoon. Hij heeft hem altijd gesteund en tips gegeven, een beetje zakelijk opgevoed eigenlijk."

In elkaar gezakt

Een hele geliefde man, waar geen kwaad in zat. En die met niemand problemen had, behalve dan die zakenruzie. Zo omschrijft Van Anrooij de vader van zijn vriend en compagnon. Dat nu juist Ger van Zundert op zo'n gruwelijke manier moest sterven, kan hij dan ook nog niet goed bevatten.

"Toen ik 's ochtends wakker werd, zag ik een appje van Ramon, waarin stond dat er een aanslag op zijn vader was gepleegd. Ik ben naar beneden gelopen, naar mijn eigen vader en ben daar in elkaar gezakt. Ik kon het niet geloven."

Van Anrooij en Joost Verkooijen, de derde jongen die meewerkt aan Maximaal Events, dachten dat ze het eerstvolgende feest op 21 april het beste konden cancelen. Dit uit respect voor Ger van Zundert en zijn familie. Tot ze Ramon spraken.

'Hij leefde maximaal'

"Hij wilde het, juist voor zijn vader, voor duizend procent doorzetten. Maximaal Events, onze naam, heeft Ramon bedacht. Omdat we zo in het leven willen staan, we het leven maximaal willen leven. En dat is precies wat Ger deed, hij haalde eruit wat erin zit."

En dus gaat het feest in Feestzaal Hightstreet in Hoogstraten door. "Eerst is er een moment stilte, dan gaat alle muziek uit. We houden dan een korte speech en aan het einde daarvan brengen we een toost uit op het leven van Ger. We hopen dat iedereen die hem kende en andere geïnteresseerden, zijn leven met ons komt vieren."

