ASML: 'Van Chinese spionage is geen sprake'

De Veldhovense chipmachinemaker ASML spreekt tegen dat het bedrijf slachtoffer is van Chinese spionagepraktijken. Het bedrijf laat in een verklaring weten te zijn beroofd van gepatenteerde informatie door een handvol medewerkers. Van een nationale samenzwering is volgens ASML geen sprake.

Het Financieele Dagblad meldde als eerste de vermeende spionagepraktijken door China. Volgens ASML wordt in het artikel een eerdere rechtszaak in de VS belicht. Medewerkers zouden ASML voor miljoenen euro's schade hebben berokkend toen zij onder meer broncodes, software, prijsstrategieën en geheime gebruikershandleidingen buitmaakten. In die zaak werd een bedrijf met de naam XTAL schuldig bevonden aan het misbruiken van vertrouwelijke informatie van ASML. De chipmachinemaker kwam deze fraudeurs zelf op het spoor.

'Geen invloed op toekomstige deals'

ASML zegt de uitkomst van de zaak in november vorig jaar verschillende keren te hebben genoemd in publicaties. De financiering voor XTAL was afkomstig uit Zuid-Korea en China. De schadevergoeding die aan ASML moest worden betaald, bedroeg 223 miljoen dollar. Het is volgens ASML nog onduidelijk in welke mate deze schade kan worden geïncasseerd bij het inmiddels failliete XTAL.

ASML benadrukt dat de kwestie geen invloed zal hebben op toekomstige deals van het bedrijf in China. Van de beschuldigde individuen hadden er toevallig een paar een Chinees paspoort, maar er waren ook mensen met andere nationaliteiten betrokken bij de roof.

'Dit is van alle tijden'

De chipmachinemaker geeft aan dat diefstal van bedrijfseigendommen van alle tijden is en in verschillende sectoren voorkomt. Ook zal dit altijd een risico blijven. ASML heeft de afgelopen jaren de nodige inspanningen verricht om eigendommen beter te beschermen. Het bedrijf put verder hoop uit de inspanningen van de EU en China om intellectuele eigendommen van bedrijven te eerbiedigen.