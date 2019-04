'ASML voor honderden miljoenen gedupeerd: Chinezen stelen bedrijfsgeheimen'

ASML in Veldhoven. (foto: Raoul Cartens)

VELDHOVEN -

Chinese spionnen hebben op grote schaal bedrijfsgeheimen gestolen van chipmachinemaker ASML in Veldhoven. De schade loopt in de honderden miljoenen euro’s. Het Financieele Dagblad meldt dit. De diefstal vond plaats bij een ASML-vestiging in het Amerikaanse San Jose.