Gemeenteraad Waalwijk trapt op rem bij ontwikkeling van windmolenpark

Er woedt al jaren een felle discussie over het windpark. De gemeente wil grote windmolens tot 220 meter hoog neerzetten om zo vaart te maken met de verduurzaming van de energievoorziening. Maar vooral in de wijk Baardwijk is veel protest tegen de plannen. Omwonenden zijn bang voor geluidsoverlast en de slagschaduw van de molens.

Meer draagvlak

In 2017 werd nog met veel enthousiasme gereageerd op plannen om uit te breiden op Haven Acht. Maar in de afgelopen periode brokkelde die steun steeds verder af. Meerdere partijen zeiden donderdagavond te vinden dat het bestuur eerst voor meer draagvlak moet zorgen.

De stemming is een flinke domper voor het gemeentebestuur, dat juist vaart hoopte te maken met de ontwikkeling van het park. “Natuurlijk nemen we de zorg van inwoners serieus. We hebben ook al veel gedaan om bewoners tegemoet te komen”, zei wethouder Dilek Odabasi-Seker tijdens het debat. "Maar de komende tijd zal ik me persoonlijk inzetten voor meer draagvlak."

Vertraging

Het betekent ook dat het park zeer waarschijnlijk vertraging gaat oplopen, zo maakte de wethouder duidelijk. Dat betekent weinig goeds voor de doelstelling van de gemeente om in 2043 klimaatneutraal te zijn. Die dreigt vrijwel onhaalbaar te worden. Eerder werd al bekend dat de gemeente in tien jaar tijd pas 3 procent van die doelstelling heeft gehaald. Het windpark op Haven Acht is een van de belangrijkste lopende projecten om snel te verduurzamen.