Opslagcontainer van supporters Willem II in vlammen opgegaan

Bij het voetbalstadion Willem II is vrijdagochtend een opslagcontainer van de supportersgroep Tilburg Tifosi in vlammen opgegaan. De volledige inhoud is verloren gegaan.

De container staat onder vak-H. Een container ernaast lijkt niet door het vuur aangetast. Het stadion liep roet- en waterschade op.

Aangifte

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Willem II gaat aangifte doen van brandstichting. Bij Willem II en Tilburg Tifosi kon vrijdagochtend niemand reageren.

Tilburg Tifosi is een groep fanatieke Willem II-supporters die onder meer de sfeeracties in het stadion verzorgt met onder meer spandoeken en vlaggen. Wat er precies verloren is gegaan, is nog onduidelijk.