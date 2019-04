Buurt opgelucht nu komst van windmolenpark voorlopig van de baan is

"We zijn erg dankbaar hiervoor", vertelt Ilse van den Meijdenberg van Energie Gezond. "We zijn heel blij dat er nu echt met de bewoners van de wijk Baardwijk gepraat gaat worden." Eerder voelden bewoners van de wijk Baardwijk zich niet gehoord en ze hadden het idee dat ze toch niks konden inbrengen tegen de plannen van de gemeente.

(Tekst gaat verder na de video)



Grote windmolens

De gemeente wil grote windmolens tot 220 meter hoog neerzetten. Dat is volgens het bestuur nodig om vaart te maken met het verduurzamen van de energievoorziening.

Energie Gezond is niet per se tegen windenergie, maar vreest overlast als de molens op deze plek komen. "We hebben sowieso al heel veel last van de A59 en daarbovenop komen nog eens keer zeven nieuwe hele grote windmolens", aldus van den Meijdenberg.

Uitstel tot afstel

Het huidige plan is dus voorlopig een halt toegeroepen. De gemeente wil eerst meer onderzoek doen naar geluidsoverlast. Van den Meijdenberg zou het niet erg vinden als van dat uitstel, afstel komt. "Er is een andere plek die de provincie voor ogen heeft, daar zouden wij geen bezwaren tegen hebben", zegt van den Meijdenberg. "Verder hebben we gedragsregels opgesteld."

Volgens die gedragsregels moeten windmolens op minstens 750 meter van woningen komen te staan. Ook zouden mensen geen last moeten hebben van slagschaduw en vijftig procent van de opbrengst moet naar de bevolking.