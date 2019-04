Huisgenoot steekt man neer in Rijswijk, verdachte poging tot doodslag zit vast

Het slachtoffer raakte zwaargewond bij de steekpartij in Rijswijk (Foto: Persbureau Midden Brabant)

De man die donderdagavond werd opgepakt voor een steekpartij in een huis in Rijswijk, is de huisgenoot van het slachtoffer. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag.

Het slachtoffer werd donderdagavond rond zeven uur neergestoken in hun woning in de Nieuwstraat in Rijswijk. Meerdere agenten, een ambulance en een traumahelikopter gingen ter plaatse.

Ziekenhuis

De man werd in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Door een taalbarrière was het de agenten niet meteen duidelijk wat er was voorgevallen. Maar toen ze een man met bebloede handen zagen, werd hij aangehouden.

Een derde bewoner van het huis sprong tijdens de ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer en pakte het mes af. Hij hield de verdachte in bedwang totdat de politie er was.

Onderzoek

De politie houdt ook vrijdag nog een forensisch onderzoek in en om de woning om erachter te komen wat er precies is gebeurd.