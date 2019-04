Van wie is deze hartvormige hanger met as? Vrouw vindt sieraad in Breda

“Ik liep er met mijn boodschappen, toen ik iets op de grond zag liggen. Ik heb het meegenomen, want het is zonde als het kapot gaat of er een auto overheen rijdt.”



As

In de eerste instantie wist Anita niet dat het om een sieraad met as erin ging, totdat haar dochter haar daar op wees. “Ik voel dat ik hier iets mee moet doen, ik kan dit niet zomaar weggooien.”



Zoektocht

Anita heeft al op verschillende manieren geprobeerd om te achterhalen van wie het sieraad is. “Ik heb het op de website voor gevonden voorwerpen in Breda gezet, ik heb rondgevraagd en ik heb zelfs een mail gestuurd naar Monuta.” Maar het heeft nog niks opgeleverd. “Dit is een dierbaar bezit. Ik kan me voorstellen dat er iemand is die erg verdrietig is om dit verlies. Daarom wil ik het graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaar.”



Anita houdt het sieraad voorlopig nog. Als er niemand reageert, gaat ze het begraven. "Ik wil er eervol mee omgaan."