Hoera! Tilburgs lettertype is jarig en wordt uitgebreid

Tilburgs lettertype is jarig en wordt steeds populairder in de stad

Het lettertype TilburgsAns begon klein voor eigen gebruik, maar is na drie jaar een hype in Tilburg. Steeds meer ondernemers en zelfs de gemeente Tilburg maken gebruik van de stad zijn eigen lettertype. Het jarige TilburgsAns krijgt daarom een update. Voor de zomer komen er nieuwe pictogrammen bij.

"Het bestuursakkoord van het Tilburgse college is gedrukt in TilburgsAns en ook voor de afscheidsbrief van wethouder Erik de Ridder is het Tilburgse lettertype gebruikt," vertelt typografisch ontwerper Sander Neijnens. Hij had nooit verwacht dat zijn ontwerp voor eigen gebruik, zo populair zou worden.

TilburgsAns is schreefloze letter, zakelijk, maar toch een beetje vrolijk. "Zonder tierelantijnen net als de stad zelf, maar wel met humor. Dat zie je terug in de klinkers en de Q bijvoorbeeld. Die zweven een beetje," aldus de geestelijk vader van het lettertype.

Neijnens begon met drie pictogrammen in het eerste ontwerp: Een kruikenzeiker, het Willem II stadion en het Draaiend Huis. Tilburgse iconen die voor herkenbaarheid moesten zorgen. Toen hij de tekeningen van illustrator Ivo van Leeuwen zag, besloot hij hem te vragen nog meer pictogrammen te maken.

Pictogrammen

"Dat er zoveel pictogrammen in een lettertype zitten is wel vrij uniek. Het zijn er nu negentig en we zijn bezig met 33 nieuwe die voor de zomer klaar moeten zijn," zegt Van Leeuwen. Er zijn vier categorieën: Tilburgse gebouwen en plekken, verhalen en geschiedenis, bekende mensen en dialectwoorden.

Als je bijvoorbeeld worstenbrood tikt, wordt er een worstenbroodje afgebeeld. En wie tot ziens schrijft, krijgt resoluut houdoe op zijn scherm. Er wordt door het duo nog hard gewerkt aan de update. Ook die is weer voor iedereen gratis te downloaden via de website van TilburgsAns.

Voor Tilburg

Neijnens en Van Tilburg hebben besloten TilburgsAns een losstaand kunstproject te laten blijven. Ze hebben het lettertype niet verbonden aan een of andere organisatie of de gemeente. De stad mag zelf aan de slag met het kunstproject van het duo.

"We maken een soort van portret van Tilburg met het lettertype de pictogrammen en dat doneren we aan de stad en iedereen kan en mag er gebruik van maken." Al vinden de twee het wel fijn als ze van te voren even worden ingelicht als het voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

Populair

"Dat gebeurt overigens al veel hoor en dat doen we zelf ook," vertelt Van Leeuwen. "We hebben t-shirts, pinnetjes met het vogeltje Knòrrie en een chocolatier heeft TilburgsAns ook gebruikt." Daarmee houdt het nog lang niet op. Steeds meer Tilburgse bedrijven gaan met het lettertype aan de haal.

"Lokaal bier, posters, tatoeages, menukaarten. We verbazen ons er regelmatig over hoe vaak het opduikt en hoeveel mensen het gebruiken in de stad," zegt Neijnens. "Je kan het zo gek niet bedenken of je komt TilburgsAns wel weer ergens tegen in de stad."