Met dozen vol brillen gaat Martin naar Nepal om bevolking te helpen

Hij vindt het 'rete-spannend' maar ook heel erg leuk. Martin van Warmerdam van de gelijknamige opticien Van Warmerdam in Den Bosch vertrekt in mei samen met zijn vrouw Ernestine naar Nepal om ogen te onderzoeken van de inwoners en brillen uit te delen. “We gaan de samenleving helpen.”

Martin heeft verstand van ogen, maar de Oosterse cultuur is voor hem nog onbekend. Toch vertrekt hij naar het Aziatische land omdat de zorg in Nepal een probleem is. "We willen graag helpen en zien dat het daar echt kan. We gaan niet alleen brillen uitdelen, maar ook echt helpen.”

Naaiatelier

Hij kwam op het idee om naar Nepal te gaan door zijn collega Collette uit Gent. Zij heeft een buurman uit Nepal met naaiateliers in zijn vaderland. "Hij wil goed voor zijn personeel zorgen, daar sluiten wij graag op en daarom gaan we de ogen van zijn medewerkers controleren. “We beginnen bij het personeel in het naaiatelier. Dit is in de hoofdstad Kathmandu. Daarna gaan we ook naar vier of vijf dorpen waar ook ateliers zitten. Als we daar de oogcontroles doen, zal het nieuws als een lopend vuurtje rondgaan. Dus komen er nog meer inwoners die wij kunnen helpen.”

Bananendozen vol

Martin gaat niet alleen ogen controleren, hij zorgt ook voor brillen. Hij is op dit moment brillen aan het inzamelen die hij mee kan nemen tijdens zijn reis. “Heel veel mensen reageren. We hebben al bananendozen vol met brillen binnengekregen.”

In Nepal spreken ze bijna geen Engels dus het wordt voor Martin een hele onderneming om contact te leggen met de inwoners. "Als het goed is, krijgen we een plaatselijke hulp die Engels spreekt. Voor de rest wordt het gebarentaal." Martin en Ernestine zullen twee weken gaan helpen in het Aziatische land.