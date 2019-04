Buitengevel van basisschool De Vuurvlinder nog niet veilig, hekken en zeecontainers blijven staan

De bijna vijfhonderd leerlingen, hun ouders en het personeel van basisschool de Vuurvlinder in Eindhoven zijn er onderhand aan gewend. Aan de hekken en linten om het gebouw en die lelijke zeecontainers bij de ingang. Alsof er iets ergs aan de hand is. Dat is echter de vraag, maar de veiligheid kan niet gewaarborgd worden, zo laat de gemeente desgevraagd weten. En daarom blijft het pand er voorlopig onheilspellend uitzien.

Uit recent onderzoek is gebleken dat er twijfels zijn over de kwaliteit van de buitengevel van de basisschool aan De Vuurvlinder. Vorig jaar januari ontstond er schade aan die buitengevel.

De schade is daarna hersteld, waarna een rapport is opgesteld over de oorzaak en de aanpak van het probleem. Deskundigen van de gemeente stelden vervolgens vast dat er aanleiding bestond om de constructie van de gevel van de school nader te onderzoeken. Met het schoolbestuur zijn toen afspraken gemaakt, om er zeker van te zijn dat de situatie in en rondom de school tijdens de onderzoekperiode veilig was. Vooral bij bepaalde windsnelheden.

Kans op herhaling

Hoewel de kans op een gevaarlijke situatie erg klein is, kan de veiligheid niet honderd procent gegarandeerd worden. Niet door het schoolbestuur, noch door de ingeschakelde adviseur, noch door de gemeente. In goed onderling overleg en met instemming van alle genoemde partijen is toen afgesproken om aanvullende maatregelen te treffen, die al weken zichtbaar zijn (hekken en zeecontainers). Intussen werken de gemeente, het schoolbestuur, de adviseurs en de aannemer van de school intensief samen om zo snel mogelijk tot een structurele oplossing te komen.

De tijdelijke maatregelen blijven bestaan totdat de buitengevel van het gebouw veilig is. Dat kan zijn totdat de reparaties zijn uitgevoerd of totdat er alternatieve maatregelen zijn getroffen.