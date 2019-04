Win een jaar lang je eigen winkel in Helmond

Ben je er klaar mee om winkeltje te spelen op de zolderkamer van je ouders? Wordt je kelder te klein voor al die dozen met voorraad? Kortom: ben jij toe aan een eigen winkel? Dan moet je in Helmond zijn, want daar kan je je eigen winkelpand voor een jaar winnen.

Het te winnen winkelpand zit in de Elzas Passage, tussen de Mango en Schijvens Mode. De winnaar hoeft een jaar lang geen huur te betalen. De gemeente wil met deze actie niet alleen de leegstand tegen proberen te gaan. “Een jaar lang huurvrij ondernemen kan de ondernemer een kickstart geven”, aldus de gemeente Helmond.

De bedoeling is dat de winkel na een jaar ook open blijft. “Daarom zijn we in de selectiefase streng en beoordelen we alle inzendingen. Niet alleen op creativiteit maar juist ook op ondernemerschap en financiële haalbaarheid.” Mocht de winkel tóch niet aanslaan, dan houdt het na een jaar gewoon op.

Inschrijving sluit 26 mei

Dus wil jij jouw producten letterlijk in de etalage zetten? Dit is je kans! Iedereen met een goed idee kan deze insturen tot en met zondag 26 mei. Een jury bekijkt of het plan iets toevoegt aan het winkelcentrum. "Maar we beoordelen ook het ondernemerschap en de meerjarenvisie van de ondernemer", aldus de gemeente.

Er zijn inmiddels al een aantal inzendingen binnen, laat de gemeente weten.