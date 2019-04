Eigenaar hartvormige hanger gevonden: ‘Tranen in mijn ogen toen ik hoorde dat hij terecht was'

De hartvormige hanger die drie weken geleden in Breda werd gevonden, is weer terecht bij de eigenaar. Anita vond de hanger op een invalidenparkeerplaats bij winkelcentrum Heksenwiel en heeft op allerlei manieren geprobeerd te achterhalen van wie het sieraad is. Dit blijkt van Anie Nuetermans uit Breda te zijn. “Toen ik hoorde dat de hanger gevonden was, kreeg ik tranen in mijn ogen”, laat Anie weten.

Anie zat vrijdag in de auto toen ze op de radio hoorde van de gevonden hanger. “Ik herkende precies wat er op de radio verteld werd. Ook ik was drie weken geleden mijn hanger kwijtgeraakt op de parkeerplaats bij het winkelcentrum. Het hangertje moest dus wel van mij zijn!”

Waardevol sieraad

De hanger is voor Anie een waardevol sieraad, omdat het as van haar man aan de binnenkant zit. “Ik kwam er die avond pas achter dat ik het sieraad was verloren. Het was erg verdrietig toen ik merkte dat hij niet meer aan mijn kettinkje hing.”

Anie is gelijk langsgegaan bij de Jumbo en de Albert Heijn om na te gaan of ze de hanger daar hadden gevonden. “Helaas wisten ze daar van niets. Nu ben ik heel erg blij dat hij is gevonden, want zoiets wil je niet verliezen.”

Zoekactie

Anita, de vinder van het sieraad, heeft op verschillende manieren geprobeerd de eigenaar van de hanger te vinden. Ze had het op de website voor gevonden voorwerpen in Breda gezet en een mail gestuurd naar Monuta. Als er niemand zou reageren, zou ze het begraven. Vrijdagavond heeft Anie het hartvormige sieraad opgehaald.