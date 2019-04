Drie Brabantse clubs virtueel in de play-offs om promotie [OVERZICHT]

Maar het is nog lang niet zeker dat deze ploegen ook daadwerkelijk gaan spelen om promotie naar de eredivisie. Het is in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie ongekend spannend. Op dit moment is TOP Oss nog de gelukkige, maar onder meer NEC (één punt verschil), FC Eindhoven en MVV Maastricht (beide twee punten verschil) azen op die belangrijke elfde positie die recht geeft op deelname aan de play-offs.

Ingewikkeld

Het is wellicht een ingewikkelde puzzel om te bepalen wie er uiteindelijk gaan spelen om promotie. Er maken aan het einde van de rit uiteindelijk acht ploegen uit de Keuken Kampioen Divisie kans op promotie naar de eredivisie. De kampioen van de competitie is natuurlijk al zeker van promotie en normaliter zou dan plek twee tot en met negen recht geven op de play-offs. Maar aangezien Jong PSV en Jong Ajax in de top tien staan en zij niet mogen promoveren, mag ook de nummer elf van de competitie, nu TOP Oss, meedoen om promotie.

FC Den Bosch is al enige tijd verzekerd van deelname aan de play-offs. De ploeg van Wil Boessen staat op dit moment met 56 punten op plek vijf, maar pakte direct na de winterstop de periodetitel, die recht geeft op de play-offs. Net onder Den Bosch staat RKC met 52 punten. De ploeg van Fred Grim zal dus nog naar onderen moeten kijken, maar ook daar lijkt de kans aanzienlijk dat de Waalwijkse club, die bekend maakte volgend seizoen over te stappen naar natuurgras, om promotie gaat spelen.

Maar de strijd tussen de Brabantse clubs zou op dit moment dus gaan om TOP Oss en FC Eindhoven. De Eindhovenaren vissen op dit moment nog net achter het net, maar zit TOP Oss wel op de hielen. De laatste vier wedstrijden zullen ongetwijfeld nog wijzigingen met zich meebrengen, dus de Brabantse clubs moeten nog alles op alles zetten om deel te nemen aan de play-offs.