Klaasen komt tot laatste acht bij Players Championship, Robbe en Van de Pas al eerder uitgeschakeld

Klaasen, de nummer dertig van de Order of Merit, moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Steve West. De Engelsman versloeg Klaasen in de kwartfinale eenvoudig met 6-2. Klaasen liep vanaf het begin van de kwartfinale achter de feiten aan en kwam op een 0-4 achterstand. De darter uit Alphen knokte zich uiteindelijk nog terug tot 2-5, maar daarna was het gedaan. West gooide daarbij bijna 99 gemiddeld, terwijl Klaasen bleef steken op 94 gemiddeld per drie pijlen.

‘The Cobra’ reikte tot de laatste acht door achtereenvolgens Davy van Baele (6-1), Josh Payne (6-4), Christian Bunse (6-3) en Max Hopp (6-2) te verslaan. Met het bereiken van de laatste acht zorgde Klaasen voor een primeur. Dit kalenderjaar kwam Klaasen namelijk nog niet zo ver tijdens een Players Championship-toernooi.

Vroeg ten einde

Benito van de Pas verloor al in de eerste ronde van de Ier Steve Lennon. ‘Big Ben’ verloor met afgetekende cijfers (6-1) van de man die één plekje hoger staat op de wereldranglijst dan Van de Pas zelf (35). Mario Robbe zorgde in de eerste ronde voor een grote verrassing door Simon Whitlock te verslaan (6-2). De glazenwasser uit Tilburg werd een ronde later wel verrast door David Pallet, die Robbe met 6-1 versloeg.

Benito van de Pas (foto: VI Images).

Weekendje vrij

Michael van Gerwen deed niet mee aan het toernooi in Barnsley. De darter uit Vlijmen heeft, net als vorig weekend, afgezegd voor de twee Players Championship-toernooien van dit weekend. Zo gunt Van Gerwen zichzelf een weekend vrij nadat hij donderdag Michael Smith wist te verslaan in de Premier League.

Komende donderdag wacht voor hem de clash met Rob Cross. De Engelsman staat nog altijd eerste in de Premier League. Mocht Van Gerwen komende donderdag winnen, dan is hij de nieuwe lijstaanvoerder.