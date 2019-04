Paarden met brandende deken in Efteling-attractie Raveleijn 'is geen dierenmishandeling'

In de bewuste tweet noemde een medewerker, Leonie Gerritsen, het een schande dat de dieren met de brandende deken in de show galopperen. Het leidde tot Kamervragen van haar partij in Den Haag. Ze kregen veel bijval van dierenactivisten die de attractie 'barbaars' noemen.

LEES OOK: Kamervragen over paarden met brandende deken in Efteling-attractie Raveleijn

Lees verder onder de tweet.

Geen mishandeling

De NVWA concludeert nu dat er van mishandeling geen sprake is. "Een dierenarts heeft een inspectie uitgevoerd tijdens de hele show. Er is gelet op brandwonden. Daar is geen sprake van. Ook is er gekeken of het dier op enig moment stress heeft gehad. Ook dat is niet zo", licht een woordvoerder toe aan Omroep Brabant.

De NVWA zal dus ook geen verdere stappen nemen tegen de attractie. Dat betekent dat de Raveleijn gewoon in de huidige vorm kan doorgaan.