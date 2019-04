Automobilist veroorzaakt ravage in Den Bosch, bestuurder gaat er vandoor

Een automobilist heeft zaterdagnacht een ravage veroorzaakt op de Larenweg in Den Bosch. Toen de gewaarschuwde politie aankwam, lag de auto op zijn kop op het midden van de weg en was de bestuurder er vandoor gegaan.

Aan de sporen in de omgeving was te zien dat de auto uit de bocht was gevlogen, een aantal bomen had geschampt en een ijzeren constructie uit de grond had gereden.

Sleutelbos en telefoon

De weg was bezaaid met auto-onderdelen. Een bergingsbedrijf heeft de auto, die total loss is, getakeld.

Agenten die het ongeluk onderzochten, vonden op de weg een sleutelbos en een telefoon.