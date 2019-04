[LIVE] PSV in de problemen, ploeg op achterstand tegen De Graafschap

TUSSENSTAND PSV - DE GRAAFSCHAP 0-1

PSV begon aan het duel met een achterstand van dertien doelpunten op Ajax. Het was dus zaak om niet alleen te winnen, maar ook nog eens een hoge score neer te zetten tegen de Superboeren. In de beginfase kwamen beide ploegen niet tot kansen. Hirving Lozano kreeg na een kwartier spelen de eerste noemenswaardige mogelijkheid. De Mexicaan raakte met zijn inzet echter de buitenkant van de paal.

PSV leek daarna wat meer grip te krijgen. Luuk de Jong had een kans, maar schoot in het zijnet. Delano Burgzorg bracht De Graafschap na 25 minuten spelen vrij onverwacht op voorsprong in Eindhoven. Hij werd volledig vrijgelaten en kon binnenkoppen. In het stadion begonnen de eerste fans de thuisploeg na deze tegengoal uit te fluiten. Overigens kreeg PSV direct na de tegengoal twee goede kansen (via Denzel Dumfries en De Jong) op de gelijkmaker.

Bekijk hieronder de opstelling van PSV.