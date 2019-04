PSV'er Steven Bergwijn: 'Het was misschien een beetje te geforceerd'

PSV wilde graag aan het doelsaldo werken, zondagmiddag, in eigen huis tegen De Graafschap. Dat lukte niet. De Eindhovenaren wonnen ternauwernood met 2-1 van de Superboeren. "Het was misschien een beetje te geforceerd", vertelt aanvaller Steven Bergwijn.

Volgens Bergwijn wilden hij en zijn ploeggenoten te graag met ruime cijfers winnen. "Onbewust ben je toch bezig met scoren, scoren, scoren. En dan lukt het juist niet. We moeten juist geduld bewaren. Daar hebben we ook over gesproken."

PSV heeft, met nog vier speeldagen voor de boeg, exact evenveel punten als Ajax. Het verschil zit in het doelsaldo. Van de Amsterdammers is het doelgemiddelde twaalf treffers beter.

Uiteraard heeft Bergwijn de titel nog niet uit zijn hoofd gezet. "In deze fase van de competitie moet je gewoon winnen. Alleen dat telt. We hebben tegen De Graafschap heel veel kansen gecreëerd."

'Ballen wilden er niet in'

Hij vervolgt: "Je hebt soms wedstrijden waarin die ballen er niet ingaan. Vandaag was zo eentje. Maar goed, we hebben nog vier wedstrijden te gaan en alles is nog open."

Bergwijn maakte de belangrijke gelijkmaker tegen De Graafschap, door een strafschop te benutten. "Je moet rustig blijven en goed naar de keeper kijken. We hebben gelukkig gewonnen en dat is het belangrijkste."

