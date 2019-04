PSV steunend en kreunend voorbij De Graafschap

PSV begon aan het duel met een achterstand van dertien doelpunten op Ajax. Het was dus zaak om niet alleen te winnen, maar ook nog eens een hoge score neer te zetten tegen de Superboeren. In de beginfase kwamen beide ploegen niet tot kansen. Hirving Lozano kreeg na een kwartier spelen de eerste noemenswaardige mogelijkheid. De Mexicaan raakte met zijn inzet echter de buitenkant van de paal.

PSV leek daarna wat meer grip te krijgen. Luuk de Jong had een kans, maar schoot in het zijnet. Delano Burgzorg bracht De Graafschap na 25 minuten spelen vrij onverwacht op voorsprong in Eindhoven. Hij werd volledig vrijgelaten en kon binnenkoppen. In het stadion begonnen de eerste fans de thuisploeg na deze tegengoal uit te fluiten. Overigens kreeg PSV direct na de tegengoal twee goede kansen (via Denzel Dumfries en De Jong) op de gelijkmaker. Lozano verprutste vlak voor rust de grootste kans op de 1-1, de aanvaller schoof de bal voor open doel langs.

PSV kreeg voor rust de nodige kansen, maar het lukte de ploeg van Mark van Bommel maar niet de gelijkmaker te produceren. Meteen na rust werd Mohammed Ihattaren van het veld gehaald en vervangen door Donyell Malen. PSV ging vervolgens door met het missen van kansen. In de eerste kwartier na rust hadden Lozano, Pablo Rosario en De Jong de gelijkmaker op hun schoen.

Na een uur spelen kwam de gelijkmaker alsnog. Lozano werd neergelegd in het strafschopgebied, Steven Bergwijn benutte het buitenkansje.

De Graafschap had na rust niets meer in te brengen. Het was wachten op de tweede Eindhovense goal, die werd een kwartier voor tijd gemaakt door De Jong. De zege voor de thuisploeg leek daarmee binnen te zijn.

Toch was het nog even billenknijpen in de slotfase. Doelman Jeroen Zoet kon een eigen doelpunt nog maar net afwenden.