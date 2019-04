Wat doet de Vegan Strike Group, de club die achter het protest bij Efteling-show Raveleijn zit?

Vier activisten hebben zondagmiddag de Efteling-attractie Raveleijn stilgelegd. Zij zijn lid van de Vegan Strike Group. Waar staat die groep voor en wat hebben zij in het verleden gedaan?

De groep noemt zich op de eigen Facebookpagina een 'internationale organisatie die vecht tegen het misbruik van dieren. "Onze campagnes zijn bedoeld om dieren te verdedigen die tot slaaf gemaakt en misbruikt zijn voor menselijke amusementsdoeleinden; voornamelijk in shows zoals stierengevechten en dolfinaria. We hebben meer dan dertig stierengevechten gestopt in Spanje, Frankrijk, Portugal en Mexico", aldus de activisten.

LEES OOK: Dierenactivisten verstoren Efteling-show Raveleijn, publiek moet arena verlaten [VIDEO]

Vegan Streaker

Een van de prominente leden van de groep is Peter Janssen uit Vught, ook wel de Vegan Streaker genoemd. Janssen verstoorde al menig dierenshow, op diverse plaatsen in de wereld. Hij zag dan ook genoeg politiecellen van binnen, kreeg straffen en raakte zelfs een keer gewond toen hij zich 'mengde' in een stierengevecht.

Ook in onze provincie kwam de Vegan Streaker meermaals in actie. Zo stal hij dode konijnen van het erf van een konijnenfokkerij in Moergestel.

Bekijk de video over de Vegan Streaker en lees daarna verder:

Social media

De acties van de Vegan Strike Group zijn niet onopgemerkt gebleven. De dierenactivisten zijn uitermate bedreven in het promoten van hun acties. Zo plaatsten zij al hun acties op sociale media. Een paar voorbeelden: