'Mijn dochter van zes jaar was overstuur', bezoekers Efteling-show Raveleijn niet blij met protest

“Waarom actievoeren tijdens de show als er kinderen op de tribune zitten?" Judith, die samen met haar man en drie dochters op de tribune zat toen vier dierenactivisten zondagmiddag de Efteling-show Raveleijn verstoorden, baalt. “We zijn speciaal naar de Efteling gegaan voor deze attractie omdat we zelf ook een paard hebben. Mijn jongste dochter van zes jaar was helemaal overstuur door de actie.”

Activisten van de Vegan Strike Group voerden actie nadat eerder deze week een lid van de Partij voor de Dieren het dierenwelzijn in de attractie ter sprake bracht. In de show Raveleijn galoppeert een paard met een brandende deken door de arena.

Judith gaat verder. “De twee oudere dochters waren ook even van slag, maar die begrepen mijn uitleg dat die mensen zich zorgen maken om het paard. Iedereen mag zijn punt maken, jammer dat het alleen op deze manier moet gebeuren. Ik heb onze kinderen uitgelegd dat de Efteling goed voor de paarden zorgt.”

Op hun gemak

Judith vindt het attractiepark goed inspeelde op de ontstane onrust. “Medewerkers van de Efteling werkten de actievoerders uit de arena. Ook buiten de arena werden we opgevangen door medewerkers die de kinderen op hun gemak stelde”, zegt ze.

Het gezin is inmiddels aan de andere kant van het park. Met een traktatie en wat afleiding is de rust weergekeerd. Judith: ‘We maken er verder een leuke dag van. We gaan pas om een uur of zes naar huis. We komen later dit jaar nog wel terug om naar de Raveleijn-show te kijken.”