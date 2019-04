Isak, een fenomeen dat het ene na het andere record breekt

Op de tribunes wordt hij al vergeleken met die andere Zweedse topspeler, Zlatan Ibrahimović. Niemand gelooft dat de van Borussia Dortmund gehuurde spits Alex Isak na dit seizoen nog voor Willem II te behouden is. Maar voorlopig is hij van onschatbare waarde.

Dat hij bij een 2-0 voorsprong in de wedstrijd van zondag tegen PEC Zwolle een penalty miste, zullen de fans hem snel vergeven. Op 17 februari liet hij via Instagram weten blij te zijn met zijn eerste goal voor Willem II. Inmiddels zijn we vele goals verder.

'Slecht genomen penalty'

"Ik geloof dat ik hier aardig populair begin te worden'', zei Isak na de wedstrijd tegen Fox Sports. "Natuurlijk ben ik blij met mijn doelpunt en assist. Ik sta nu op twaalf uit twaalf, een mooi gemiddelde. Maar ik wil wel nog wat hoger mikken als het kan. Het was daarom jammer dat ik die strafschop miste. Het was een goede redding van de keeper, maar die penalty was door mij ook slecht genomen. Maar het leven gaat door. Ik blijf de strafschoppen gewoon nemen.''

Voor de twaalfde keer in twaalf wedstrijden scoorde Isak een goal, hij is de eerste buitenlandse speler in de eredivisie die dat in zijn eerste twaalf wedstrijden doet.

Eritrese fans

Isak was bij de laatste elf doelpunten van Willem II direct betrokken (acht goals, drie assists). Fans uit Eritrea waar hij zijn roots heeft, moedigden hem bij de wedstrijd tegen Zwolle vanaf de tribune fanatiek aan en gaven hem een vlag. Isak gooide op zijn beurt zijn shirt naar de Eritrese fans. Hij is de zoon van Eritrese ouders.

Isak is ook de eerste speler die in zeven opeenvolgende Eredivisiewedstrijden het net weet te vinden, sinds Vincent Janssen dat in het seizoen 2015- 2016 voor AZ deed. Het is een clubrecord voor Willem II, aldus databureau Gracenote. Onder meer door zijn goal en een assist won Willem II met 2-0 van PEC Zwolle.

Vijf Nederlandse spelers maakten twaalf of meer goals in hun eerste twaalf eredivisiewedstrijden. Hans Venneker was in het seizoen 1964-1965 de laatste die een dergelijk kunststukje leverde. Hij maakte er destijds zestien voor Feyenoord.

[tweet:https://www.instagram.com/p/Bt_fD8zgRzy/]