'Het is fijn om Willem II-speler te zijn', Daniel Crowley geniet van succes en droomt van Europa

Op de vraag waar het gaat eindigen is Daniel Crowley duidelijk: "Europa." Willem II steeg zondag weer een positie op de ranglijst en staat momenteel achtste in de eredivisie. Het heeft zicht op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal. "Daar richten we ons op. Maar we kijken wel van week naar week en van wedstrijd naar wedstrijd."

"We weten in ons achterhoofd dat het mogelijk is", geeft Damil Dankerlui aan. "Van daaruit spelen we en proberen we week na week punten binnen te halen. En dat gaat tot nu toe wel lekker." De verdediger zegt dat laatste met een grote glimlach.

Dankerlui weet dat in de laatste vier duels naast PSV ook Excelsior, ADO Den Haag en FC Emmen tegenstander zijn. Er liggen mogelijkheden. "Iedereen weet dat het programma meevalt. Maar we moeten er alsnog staan en elke week hetzelfde geven om punten binnen te slepen."

Bekijk de video en lees daarna verder.

Mooi slot van het seizoen

Voor spelers én fans is het dit seizoen genieten in Tilburg. "Het is heel mooi", zegt Dankerlui. "We hebben een goed team, veel kwaliteiten. En als het er om gaat vechten we er ook voor. We zullen zien wat er nog meer van komt."

"Het is heel erg fijn om nu Willem II-speler te zijn. Het vertrouwen groeit. Er is een kans om iets heel moois te doen met de spelers die we hebben", vult Crowley aan. De Engelsman wijst daarbij ook naar de fans, die met hun steun helpen in de jacht op succes. "Ze zijn geweldig voor ons. Het is fijn om ze met drie punten iets terug te kunnen geven."

Bekijk de video en lees daarna verder.

LEES OOK:Willem II houdt kans op play-offs door winst tegen PEC Zwolle (2-0)