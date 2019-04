Twee gewonden bij ongeluk tussen auto's en vrachtwagen op A16, snelweg tot 12.00 uur dicht

Op de snelweg A16 bij knooppunt Zonzeel is maandagochtend een ernstig ongeluk gebeurd met vijf auto's en een vrachtwagen. Een man en een vrouw in een auto raakten daarbij gewond. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur aangehouden. Volgens de verkeersdiensten is de weg tot zeker 12.00 uur dicht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht. Door nog onbekende oorzaak kwamen de voertuigen met elkaar in botsing. De twee slachtoffers kwamen vast te zitten in hun auto. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

Ziekenhuis

Na ruim een uur hadden de hulpdiensten de man en de vrouw uit hun benarde positie bevrijd. Ze zijn met ambulances naar ziekenhuis in Rotterdam en Breda gebracht.

De Portugese vrachtwagenchauffeur is aangehouden en wordt op het politiebureau verhoord. De politie is op zoek naar dashcambeelden van het ongeluk.

Omleiding

De snelweg richting Rotterdam is dicht. Brokstukken liggen over de rijbanen verspreid. Verkeer vanuit Breda richting Rotterdam wordt omgeleid via de oostkant van Breda (A58, A27 en A15) en via Roosendaal (A58 en A17).