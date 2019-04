Twee gewonden bij ongeluk tussen auto's en vrachtwagen op A16, snelweg weer open

ZEVENBERGSCHEN HOEK -

Op de snelweg A16 bij knooppunt Zonzeel is maandagochtend een ernstig ongeluk gebeurd met vijf auto's en een vrachtwagen. Een man en een vrouw in een auto raakten daarbij gewond. De politie heeft de vrachtwagenchauffeur aangehouden. De weg was vanwege het ongeluk uren dicht, maar is sinds halfdrie weer open.