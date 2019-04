Weg zorgt voor gevaarlijke situaties: 'We zijn al meerdere keren aangereden'

De Achterdijk is een van de onveilige situaties die .wordt genoemd in het Meldpunt Onveilig Verkeer van Omroep Brabant. Daar kan je zelf onveilige situaties aangeven. Daar lees je onderaan dit artikel meer over.

Kinderen die naar school moeten, rijden langs de weg. Zo ook de zonen van Inge, Lars en Mika. "Ik ben een paar maanden geleden voor de zoveelste keer aangereden", vertelt Lars. Ook Mika was al een paar keer slachtoffer. "Op een schaal van 1 tot 10, krijgt deze weg een 7 als het gaat om gevaar. Er is heel veel verkeer, ze rijden te hard, maken geen ruimte voor fietsers en halen op de meest gekke momenten in."



'Niet meer via de voordeur'

Sommige huizen liggen heel dicht langs de weg. Door de toenemende drukte op de weg zorgt dat voor problemen bij de bewoners. "Mijn voordeur zit 70 centimeter van de weg. Als twee auto’s elkaar passeren, rijden ze bijna bij mij naar binnen", vertelt de bewoonster. "Ik gebruik tegenwoordig de zij-ingang, want via de voordeur is te gevaarlijk."



Een ander probleem is volgens haar de snelheid waarmee auto’s voorbij razen. "Het is logisch dat hier auto’s voorbij rijden tijdens de spits, maar het hoeft van mij niet zo hard. Ik hoop dat ze daar beter op gaan controleren, want dit is echt gevaarlijk."



Aanpassingen

De gemeente heeft wat aanpassingen aan de weg gedaan, zoals het plaatsen van drempels en het aanleggen van fietsstroken. Dit allemaal om het veiliger te maken, maar die maatregelen werken volgens Inge niet. "Wij zijn hier al zes jaar mee bezig, maar de gemeente vindt dat ze de weg goed hebben aangelegd. Er liggen nu hele flauwe drempels in de weg, waar iedereen met 120 kilometer per uur overheen kan rijden. Toch geven ze geen gehoor."



Wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk geeft aan dat er wel degelijk naar het probleem gekeken wordt. "De filedruk op de A16 is de afgelopen jaren sterk toegenomen en daardoor is er meer sluipverkeer. We zijn nu samen met een groep bewoners aan het kijken hoe we dit probleem moeten aanpakken."

Verkeersdruk

Het afsluiten van de dorpskern is een van de reden dat de verkeersdruk op de Achterdijk is toegenomen. "Het is een soort waterbed effect. Als je het probleem op de ene plek aanpakt, ontstaat er ergens anders weer een probleem. We zijn nu aan het kijken hoe we het probleem het beste kunnen aanpakken", vertelt Zwiers.

Tot die tijd zullen Lars, Mika en de andere omwonenden extra alert moeten zijn.

