Willy en René over PSV: 'Met dit niveau verdien je het niet om kampioen te worden'

NAC Breda kwam vrijdag niet verder dan een gelijkspel, Willem II pakte drie punten tegen PEC Zwolle en PSV had het moeilijk tegen De Graafschap. "Het was een hele matige wedstrijd en de titel is ver weg voor de Eindhovenaren", denkt Willy van de Kerkhof.

“De Graafschap begon aan de wedstrijd met het idee dat er wat te halen was", vertelt Willy in het radioprogramma Wakker!. "PSV speelde vooral in de eerste helft heel matig, ongeïnteresseerd en niet met het idee om tien doelpunten te maken. Het was een droevige wedstrijd en ze hebben het met de hakken over de sloot gehaald.”

René sluit zich bij de mening van Willy aan. “Het was echt een belabberde wedstrijd en we moeten blij zijn dat we nog ‘leven’. Ze kregen zoveel kansen, maar iedereen had een off-day. Het was PSV-onwaardig.”

'Ajax beter'

“Met dit spel verdienen ze het niet om kampioen te worden. En zo worden ze het ook niet”, denkt Willy. “Als je de uitstraling van Ajax vergelijkt met die van PSV, dan zie je een enorm verschil. Dan moet je toch erkennen dat de Amsterdammers in de laatste fase van de competitie beter spelen.”

PSV is gewoon niet in goede doen en we moeten hopen dat Ajax nog ergens punten laat liggen. Maar ik denk dat PSV het zelf nog moeilijk krijgt tegen Willem II en AZ. In deze vorm gaan ze dat niet redden.”

René is iets positiever. “Ajax moet nog op bezoek bij Groningen en naar de Graafschap, dat moeten we niet vergeten. Daar hebben ze het in 2016 ook laten liggen”, grapt hij. Maar ook René is realistisch. “Als Ajax morgen iets zou presteren tegen Juventus, komen ze in een flow en dan gaan ze de andere wedstrijden ook met gemak winnen. Maar we blijven hopen.”

Willem II

Bij Willem II hebben ze de flow goed te pakken. “Ze azen op de vierde plaats en maken nog kans op de play-offs voor Europees voetbal”, vertelt Willy. “Ze spelen gewoon heel goed, dus de resultaten (bekerfinale en de achtste plek) zijn dik verdiend. Complimenten aan Adrie Koster en zijn kompanen.”

Komende zondag speelt Willem II tegen degradatiekandidaat Excelsior. NAC Breda treft Fortuna Sittard en PSV neemt het op tegen ADO Den Haag.