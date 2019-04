Frank bracht wel eens bloemen mee, maar zijn vrouw vond liever een schilderij onder de kerstboom

Het was het eerste schilderij uit de grote verzameling stillevens die de twee Bosschenaren hebben opgebouwd. Hun mooiste werken hangen nu tijdelijk in Museum Slager, een museum in een van de kleine straatjes bij de Bossche Sint Jan.

Frank maakt met zijn mobieltje foto's van de expositie. Gudule staat aan de andere kant van de zaal even te kletsen. Het is een momentje van rust. De tentoonstelling is ingericht en klaar, de officiële opening moet nog komen. De twee verzamelaars hebben even tijd om te genieten van het idee dat hún schilderijen nu in een echt museum hangen.

Frank Willekens verzamelt met zijn vrouw al dertig jaar schilderijen.

Het is niet voor het eerst, vertelt Frank. Ze hebben een paar toppers in hun verzameling die wel eens worden uitgeleend voor museale exposities. Maar dat er zo veel in een museum hangen, dat is nog nooit eerder voorgekomen. "Ruim de helft," zegt Gudule. "We hebben thuis dus geen lege muren," voegt ze er opgelucht aan toe.

Ze hebben wel geprobeerd hun huis mee naar het museum te nemen. De muren van Museum Slager zijn geverfd in dezelfde kleuren als hun kamers in Vught. De schilderijen hangen in dezelfde groepen bij elkaar als thuis.

150 schilderijen

Frank mag er graag over vertellen. Het verhaal dat begint met het bloemstilleven van Jan-Hein Kever en dat langzaam via stillevens, bloemstillevens en een enkel kerkinterieur uitgroeide tot een verhaal over pak weg 150 schilderijen.

En twee ijverige liefhebbers. Wat voor beide Vughtenaren staat buiten kijf dat je moet weten waar je het over hebt. Ze studeren, lezen boeken en zijn voortdurend op zoek naar nieuwe informatie. "En", zegt Frank, "we moeten het er wel altijd over eens zijn dat we een schilderij willen kopen. We doen het samen."

Hun smaak is divers. In de verzameling vind je twee eeuwen schilderkunst. Aad Veldhoen zit erbij maar ook Van Spaendonck, Jan Sluijters en Leo Gestel. Allemaal namen met een zekere statuur. "Maar uiteindelijk gaat het om schoonheid," vertellen ze. Om mooie dingen om je heen hebben en daarvan genieten.

De expositie in Museum Slager duurt tot eind juli.