Kapot glas en verwrongen staal, sloop Bernhoven ziekenhuis Veghel begonnen

De hoofdingang is al met donderend geraas ingestort. De ruiten zijn overal kapot. Glas en verwrongen staal: het oude Bernhoven ziekenhuis in Veghel heeft wel wat weg van een oorlogsgebied. Vijf jaar na de sluiting van het ziekenhuis is de sloop begonnen.

Naar verwachting gaat de sloop drie maanden duren. Een paar jaar geleden zou het oude ziekenhuis nog asielzoekerscentrum worden. Maar toen er uiteindelijk minder vluchtelingen naar Nederland kwamen, ging dat op het laatste moment toch niet door. Sindsdien staat het gebouw leeg. Soms was het een trekpleister voor avonturiers. Zoals twee Belgen die s'nachts door het hele gebouw liepen om er te vloggen.

Kloosterkwartier

Het oude ziekenhuis, dat begin vorige eeuw werd opgezet door de kloosterzusters, maakt na ruim honderd jaar plaats voor woningbouw. Het wordt een mix van luxe onder twee-één-kap-woningen en appartementen waar mensen zo nodig hun eigen zorg kunnen inkopen, zegt Michiel Wijnen van ontwikkelaar Zenzo Maatschappelijk Vastgoed. "Hier komt straks ook een ontmoetingsruimte waar mensen bijvoorbeeld een potje biljart kunnen spelen". Van de koopwoningen in het Kloosterkwartier is al 85 procent verkocht.

Het afgelopen jaar is heel het oude ziekenhuis al gestript. Veel materialen, zoals deuren en leidingen die worden hergebruikt. Bij de sloop is het altijd afwachten wat de slopers verder nog tegenkomen. Over een paar maanden kan dan de bouw van de nieuwe woonwijk beginnen. In 2020 worden de eerste woningen opgeleverd.