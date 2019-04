Aanpak konijnenoverlast Maasboulevard Den Bosch uitgesteld want konijnen zijn aan het voortplanten

De gemeente Den Bosch wil maar al te graag snel actie ondernemen tegen de konijnenoverlast op de Maasboulevard, maar vanwege de natuur duurt het nog een halfjaar. De konijnen zijn momenteel aan het broeden en wettelijk is vastgelegd dat er dan niet mag worden ingegrepen.

Vooral aan het begin van de Maasboulevard zijn er veel konijnen. De knaagdieren graven onder het straatwerk door waardoor klinkers wegzakken. Ook halen ze aarde weg onder de planten.

'Probleem wordt groter'

Het plan was om onder meer geurpalen te plaatsen om de konijnen te verdrijven. Naar verwachting kan er nu pas in september worden ingegrepen. "De jonkies kunnen achterblijven in een hol en doodgaan als hun ouders niet terugkomen", legt projectleider Klaas Terwisscha van wijkbeheer Den Bosch uit.

Dat het probleem dan wel groter wordt omdat de konijnen zich ongestoord kunnen voortplanten, onderschrijft Terwisscha. "Maar ik moet ook aan de wet voldoen."