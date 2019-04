Gewelddadige overval op bejaarde man (79) in Maren-Kessel: drie Helmonders opgepakt

De politie heeft maandagmorgen in alle vroegte drie Helmonders opgepakt voor een gewelddadige overval op een bejaarde man in Maren-Kessel. Het gaat om twee mannen van 20 en een man van 21.

Op zaterdagmiddag 29 december werd een 79-jarige man in zijn eigen huis aan de Oude Pastoriestraat overvallen door een man met een mes. Er ontstond een worsteling waarbij de man viel en een flinke hoofdwond opliep. De overvaller liet hem hulpeloos en hevig bloedend achter.

Witte Volkswagen

Uit het onderzoek bleek dat er mogelijk een witte Volkswagen betrokken was bij de overval, die op verschillende plekken in het dorp werd vastgelegd door bewakingscamera’s.

Verder onderzoek en ook meerdere oproepen in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht leidde tot belangrijke informatie waardoor de drie Helmonders maandag konden worden opgepakt. De drie zitten nog vast en worden de komende tijd uitgebreid verhoord.

'Intens verdrietig'

Met het slachtoffer gaat het inmiddels ietsje beter. Hij liep hersenletsel op en woonde enige tijd in een verzorgingstehuis.

Eerder liet de dochter van de man al weten: "Het leven van mijn vader is in één klap in een negatieve stroomversnelling geraakt. Hij is van een fitte oudere, een kwetsbare oude man geworden. Het is intens verdrietig dat dit komt door het toedoen van een ander."

'Verschrikkelijk'

Het slachtoffer is maandagmorgen op de hoogte gebracht van de arrestaties: "De man en zijn familie zijn uiteraard blij met de arrestaties, maar voor ons is overduidelijk dat de overval enorme littekens heeft achtergelaten en dat is verschrikkelijk", zo laat de recherche weten.