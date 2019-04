Publicatieverbod deel boek zaak-Van den Hurk: 21 passages geschrapt

Delen van een boek over het politieonderzoek naar de gewelddadige dood van Nicole van den Hurk (15) mogen niet worden gepubliceerd. Dat heeft de rechter in Amsterdam maandag in kort geding bepaald. Nabestaanden van Van den Hurk wisten niet dat het boek zou worden uitgegeven en sleepten de schrijver voor de rechter om publicatie te voorkomen.

Nicole van den Hurk werd in het najaar van 1995 verkracht en gedood. De zaak werd vele jaren later opgelost door een coldcaseteam van de politie. In oktober veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch Jos de G. tot twaalf jaar cel wegens verkrachting van en doodslag op Van den Hurk.

Meegelopen met coldcaseteam

Max Steenberghe, verslaggever van het Eindhovens Dagblad en schrijver van het boek, liep op uitnodiging van justitie enkele maanden mee met het coldcaseteam. Het Openbaar Ministerie heeft erkend dat het te weinig oog heeft gehad voor de belangen van de nabestaanden. De rechter heeft gelast dat 21 passages worden geschrapt.

Steenberghe zei eerder dat hij een 'monumentje wilde oprichten voor Nicole' met zijn boek. Het was niet de bedoeling om de familie te kwetsen.

'Niet alles kan'

De geschrapte passages schenden volgens de rechter de privacy van de nabestaanden schenden en journalistiek beperkt relevant zijn. Een volledig publicatieverbod vindt de rechter een te grote inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de journalist en de uitgever.

Richard Korver, advocaat van de nabestaanden, vindt dat het vonnis 'een belangrijk signaal afgeeft dat niet alles maar kan'. Ook acht hij het van belang dat de rechter van oordeel is dat nabestaanden met respect moeten worden behandeld en moeten worden beschermd.

Excuses

Het Openbaar Ministerie bood eerder zijn excuses aan en erkende dat het onvoldoende oog heeft gehad voor de belangen van de nabestaanden. De politie zag het boek als een mogelijkheid het werk van coldcaseteams in de schijnwerpers te zetten.

Advocaat Olaf Trojan wees tijdens een eerdere zitting erop dat Steenberghe zich aan alle afspraken met politie en OM heeft gehouden. Daarnaast heeft hij op aangeven van de nabestaanden passages geschrapt of gewijzigd.

'Moet een keer afgelopen zijn'

De familie benadrukte tijdens een eerdere rechtszaak dat als er over Nicole wordt geschreven, zij hier iedere keer over worden aangesproken. "Waarom krijgen wij dit weer over ons heen? Het moet een keer afgelopen zijn."

LEES OOK: Nabestaanden Nicole van den Hurk eisen verbod op boek