Bosbrand in Hooge Mierde onder controle, brandweer rukte massaal uit

Aan de Eendengoor in Hooge Mierde is maandagmiddag een bosbrand uitgebroken. Iets voor zes uur was het vuur onder controle en begon de brandweer met nablussen.

De brandweer schaalde het vanwege de droogte en de grootte van het gebied op tot een 'zeer grote brand'. Veertien brandweerwagens uit de hele regio zijn daarom uitgerukt om het vuur te blussen.

Vier brandweerwagens kwamen al direct naar het natuurgebied, nog eens vier wagens werden later opgeroepen. Ook zijn zes watertanks opgeroepen. Het gaat om een ‘behoorlijke’ natuurbrand volgens een woordvoerder van de brandweer. "We hebben heel veel materieel ingezet, om te voorkomen dat het vuur zich verder kon uitbreiden."

Vlakbij de Eendengoor ligt een camping. De brandweer wilde voorkomen dat het vuur ver zou verspreiden of over zou slaan op de camping, maar volgens een woordvoerder was daar geen sprake van omdat de afstand tussen camping en brand nog behoorlijk groot was. Op de camping wonen een paar honderd arbeidsmigranten. Zij hoefden het park dus niet te verlaten.