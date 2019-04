Zeer grote bosbrand in Hooge Mierde

De brandweer werd opgeroepen voor een melding in Son (foto: ANP).

HOOGE MIERDE -

Aan de Eendengoor in Hooge Mierde is een bosbrand uitgebroken. De brandweer heeft het over een 'zeer grote brand'. Vanwege de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Verschillende brandweerwagens zijn daarom uitgerukt om het vuur te blussen.