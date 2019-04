Man zou geld hebben overgemaakt naar IS-gebieden en wordt aangehouden

Een Eindhovenaar van 36 is aangehouden omdat hij mogelijk geld heeft overgemaakt naar mensen in gebieden die onder controle stonden van Islamitische Staat (IS). Met een man uit Utrecht zou hij naar schatting enkele tienduizenden euro’s hebben opgehaald bij gevluchte Syriërs.

De twee die maandag werden ingerekend, handelden vermoedelijk in opdracht van twee inwoners van Deventer, die een jaar geleden al in verband met een ander onderzoek werden opgepakt.

Hawalabankieren is strafbaar

Dat onderzoek wordt gedaan door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst (FIOD), onder leiding van het Functioneel Parket. Hierbij zijn de pijlen gericht op Hawalabankieren en het financieren van terrorisme.

Bij Hawalabankieren wordt geld, zonder vergunning, doorgegeven aan een wisselkantoor in Turkije, dat er vervolgens voor zorgt dat het op de plek van bestemming terechtkomt. Deze vorm van bankieren is in ons land strafbaar. Ook is het verboden om geld beschikbaar te stellen aan terroristische organisaties als IS en Al Qaida.

Er wordt nog uitgezocht of het geld daadwerkelijk hiervoor is aangewend. Mogelijk is het ook gebruikt als ondersteuning van achtergebleven Syrische families in strijdgebieden. Verder bestaat de kans dat het geld wordt witgewassen.