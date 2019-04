Notre-Dame herinnert Oisterwijk aan de grote brand in Petruskerk: 'Ook toen stortte de toren in'

De brand in de monumentale Petruskerk in 1998.

De grote brand in de iconische Notre-Dame hield afgelopen maandag de hele wereld in zijn greep. Bij de gepensioneerde brandweercommandant Cor Kivits riep de brand direct een levendige herinnering naar boven. Namelijk die van de grote brand in de monumentale kerk van Oisterwijk van eind jaren 90: “Het was natuurlijk geen Notre-Dame, maar in Oisterwijk was de kerk ook heel belangrijk. Ook toen stortte de toren in.”

Het was 1998 toen een deel van de Petruskerk – die inmiddels weer is gerestaureerd - in vlammen op ging. “Ook toen was de brand ontstaan door werkzaamheden”, vertelt Kivits. “Een loodgieter was boven bezig. Hij probeerde de beginnende brand eerst zelf te blussen, maar dat lukte niet.”



Niet meer te redden

Toen Kivits en zijn mannen aankwamen was er nog een kerkdienst bezig. “De kerk was net aan het leeglopen.” De loodgieter moest nog uit de toren gehaald worden. Dat lukte gelukkig, er raakte niemand gewond. Maar de schade aan de kerk was er niet minder om.



Net als bij de grote brand in de Notre-Dame stortte in Oisterwijk de toren in het midden van de kerk in. “Zo’n toren heeft een schoorsteeneffect. Het was al heel snel duidelijk dat die niet meer te redden was.”



Lees verder onder de video.

Kerkschatten

Wel konden de meeste kerkschatten gered worden. “Dat moet wel verantwoord zijn. Op een gegeven moment moesten we alles terugtrekken.” Na het instorten van de kerk hadden Kivits en zijn team de brand redelijk snel onder controle. “We hadden dat verwacht, daarom hadden we aan de zijkant al alle blusstralen opgebouwd. Toen de toren was ingestort konden we er meteen omheen blussen om de schade er omheen te beperken. In Parijs was dat niet mogelijk, dat is zo’n gigantisch comlex dat ze er veel moeilijker bij konden.”

Kivits ziet in Oisterwijk wel ook een hoopvol voorbeeld voor de brand in Parijs. “Hier hebben ze alles weer goed kunnen opbouwen. Er zijn nu allerlei preventieve maatregelen genomen zodat dit niet meer kan gebeuren. Ik denk dat dit bij de Notre-Dame ook nog kan.”