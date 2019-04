'Helemaal naar Roosendaal voor het Bravis Ziekenhuis? Daar zijn wij niet blij mee!'

"We moeten er maar mee leren leven. Of moeten we een actiecomité beginnen", zegt een bezoeker van het ziekenhuis in Bergen op Zoom. "Het is slecht nieuws. Ik denk dat de locatie die Bergen op Zoom in gedachten had veel centraler ligt. Roosendaal is toch op de rand van regio", zo reageert een inwoner van het uiterste westen van Brabant.

'Met OV duurt het nog langer'

Want hoewel de nieuwe locatie aan de Bulkenaar in Roosendaal op enkele minuten rijden ligt van Bergen op zoom vinden veel mensen in het verzorgingsgebied het toch net te ver. " Dit is geen goede zaak", zegt een echtpaar uit het Zeeuwse Sint Annaland. Roosendaal is voor ons nog verder rijden. Met het openbaar vervoer is het geen twee minuten langer hoor."

Een medewerkster van het ziekenhuis in Bergen op Zoom denkt dat het voor de inwoners van Zeeland misschien best wat lastiger wordt. "Maar er moest een locatie gekozen worden. Ik pak nu de fiets om naar het werk te rijden. Dat zal straks de auto worden."

Te ver weg

Een vrouw die regelmatig in Bergen op Zoom in het ziekenhuis moet zijn, vindt de keuze voor Roosendaal ook maar niets. Dan moet ik daar helemaal naar toe rijden. Bergen op Zoom is en blijft voor mij gewoon dichter bij."

