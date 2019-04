Klok van Eijsbouts lijkt de vuurzee in de Notre-Dame in Parijs te overleven: 'Goede hoop'

De klok van Eijsbouts in de Notre-Dame in Parijs. (Archieffoto: Omroep Brabant)

De Mariaklok van klokkengieterij Eijsbouts in Asten lijkt de enorme vlammenzee in de Notre-Dame in Parijs te hebben overleefd. Directeur Joost Eijsbouts toonde zich dinsdagochtend optimistisch.

Op filmpjes heeft hij gezien dat de zogenoemde galmborden in de klokkentoren waar de Mariaklok hangt, niet zijn verbrand. "Dat geeft goede hoop", zei Joost Eijsbouts dinsdagochtend.

De klok weegt 6000 kilo en heeft een diameter van 1,70 meter. In 2012 werd de klok gegoten en een jaar later geïnstalleerd. "De klok is dus nog gloednieuw, aldus Eijsbouts.

LEES OOK:Brand Notre-Dame: directeur van Eijsbouts hoopt dat zijn klok er over 500 jaar nog hangt

'Redelijke kans'

Sinds de brand uitbrak volgde hij het nieuws via Franse zenders met ingehouden adem. "Dat de toren er nog staat is op zich natuurlijk goed nieuws. Want als de toren ook in brand was gevlogen was het voor de klokken einde oefening geweest. Dus er is een gerede kans dat de klokken het gehaald hebben, hoewel daar ook nog wel een ongewisheid in zit. De vraag is in welke mate de toren maar ook het interieur met de klokken te lijden heeft gehad onder de hitte".

Hitte kunnen de klokken wel goed hebben (ze kunnen ongestraft een paar honderd graden worden). Een ander verhaal wordt het als er vervolgens brandweerlieden komen die daar koud water op spuiten. "Dan krijg je het effect van een heet glas dat je in koud water dompelt, dat zou kunnen springen", zegt Eijsbouts. "Dan is niet te voorspellen of de klok nog te repareren valt. Maar ik heb goede hoop!".

LEES OOK: Notre-Dame herinnert aan grote kerkbrand in Oisterwijk: 'De dienst was nog bezig'