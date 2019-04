Robbie Hageman heeft goed nieuws over de tumor in zijn hoofd: 'Geen nabehandelingen nodig'

Kickbokser Robbie Hageman heeft ‘goed nieuws’ over de tumor in zijn hoofd. De 27-jarige Eindhovenaar schrijft dinsdag op Instagram dat er geen nabehandelingen nodig zijn. De tumor zal wel weer aangroeien, want Robbie is ongeneeslijk ziek. Over een half jaar ondergaat hij een MRI-scan om de groei van het gezwel te bekijken.

Hageman kreeg in maart van dit jaar te horen dat hij een tumor had in zijn hoofd. Die tumor is per toeval ontdekt bij een verplichte MRI-scan nadat hij in december knock-out was gegaan bij een kickbokswedstrijd.

Bekijk de Instagram-post. De tekst gaat daaronder verder.

Het gezwel is niet meteen levensbedreigend, maar maakte wel een abrupt einde aan zijn carrière van de vechtsporter. Anderhalve week geleden is Hageman geopereerd en de tumor verwijderd. De tumor zal weer aangroeien, want Robbie 'The Rabbit' Hageman is ongeneeslijk ziek.

Prominenten spreken Hageman toe

De meervoudig wereldkampioen kickboksen werd voor zijn operatie door een tal van prominenten uit de sportwereld toegesproken. Bij PSV, de club waarvan de Eindhovenaar fan is, werd een minuut lang voor hem geklapt en hing een spandoek.



