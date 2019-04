Trouwjurken en Efteling-kostuums verwoest bij grote brand in stomerij Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER -

Trouwjurken, Efteling-kostuums en duizenden andere kledingstukken zijn maandagavond verwoest bij de grote brand in stomerij Uniek in Raamsdonskveer. Het pand kan als verloren worden beschouwd. "Dit is vreselijk. Mijn levenswerk is verwoest", vertelt eigenaar Leon van Roosmalen.