Trouwjurken en Eftelingkostuums in vlammen opgegaan bij grote brand in stomerij Raamsdonksveer

Verslagen kijkt Leon naar zijn bedrijf. “Ik kan het nauwelijks beseffen. Dit is een verschrikkelijke klap.” De brand in het bedrijf aan het Oeverkruid ontstond maandagavond rond half negen. “Het ging zo snel. Binnen een paar minuten was mijn levenswerk verwoest”, vervolgt Leon.

Duizenden kledingstukken van klanten en bedrijven zijn volledig verbrand. Ook enkele handgemaakte kostuums die gebruikt worden bij de Efteling-theatershow CARO. “De bezoekers merken hier niets van, omdat we reservekostuums hebben”, vertelt een woordvoerder van het park.

Trouwjurk

Binnenkort moet Leon alle klanten gaan informeren. Ook de twee dames van wie de trouwjurken verwoest zijn. “Daar zie ik vreselijk tegenop. De bruiloften zijn al geweest, maar het blijft natuurlijk verschrikkelijk.”

Het bedrijf draait de komende tijd deels door. Collega-bedrijven zorgen ervoor dat nieuwe klanten geholpen worden. "Dat is hartverwarmend. Normaal zijn we concurrenten, nu helpen we elkaar." Leon geeft na de verwoestende brand niet op. “We gaan gewoon door! Ik ga alles herbouwen.”

Leon wijst de plek aan, waar de brand is begonnen. (foto: Omroep Brabant)





De drogers. (foto: Omroep Brabant)





Het geraamte van het pand staat nog overeind. (foto: Omroep Brabant)