Golf van afschuw na verkrachting in Asten-Heusden: 'Mijn dochter was helemaal van slag'

In het anders zo rustige Asten-Heusden, waar bijna iedereen elkaar kent, is de verkrachting van een 18-jarige vrouw het gesprek van de dag. Via Whatsappgroepen delen bewoners van Asten-Heusden hun afschuw over wat er bij de afgelegen Kasteellaan gebeurd is. Die was altijd al berucht vanwege kinderlokkers en potloodventers. "Wij mochten er vroeger van onze moeders niet alleen lopen of fietsen", zegt de vrouw.

Het meisje was zondag wat gaan drinken in Asten. Net voor de Kasteellaan, tussen Asten en Asten-Heusden werd ze van haar fiets getrokken en de bosjes in gesleurd. Daar werd ze bedreigd en zijn er seksuele handelingen met haar verricht. De dader, een man van tussen de 20 en 25 jaar oud, is nog spoorloos. Het politieonderzoek is nog in volle gang. Opmerkelijk is dat de dader zijn fiets achter heeft gelaten.

Voor het leven getekend

"Afschuwelijk. Dat meisje is voor het leven getekend", zeggen een vrouw en haar bejaarde moeder die in Asten-Heusden naar het kerkhof zijn geweest. De vrouw heeft zelf ook een dochter van 18. "Je praat er thuis natuurlijk over, we zijn vreselijk geschrokken. Wij gaan ze voorlopig wel ophalen als ze uit is gegaan, maar je kan haar natuurlijk ook niet vastbinden en overal tegen beschermen."

Een vrouw die boodschappen komt doen bij de plaatselijke supermarkt vertelt dat ze het slachtoffer kent: "Mijn jongste dochter is bevriend met haar. Ze komt wel eens bij ons thuis. Ik ben gisteren zo geschrokken van het verhaal, dat ik mijn dochter, die stage loopt in Eindhoven, met de auto ben gaan ophalen bij de bushalte in Someren.

Helemaal van slag

Voorlopig mag de 18-jarige dochter niet meer alleen op de fiets weg als ze uitgaat. "Dan ga ik ze wel ophalen, al is het vier uur 's nachts", zegt de moeder. Ze vond het vreemd dat haar dochter, die anders de hele dag appt, maandag niet reageerde op het nieuws. Maar kennelijk was ze helemaal van slag, want 's avonds kwam heel het verhaal eruit.

Het slachtoffer van de verkrachting heeft via Snapchat nog wel een berichtje gestuurd naar haar dochter, maar hoe het verder met haar gaat, dat weet de vrouw niet.