Camera's gaan kentekens van vrachtwagens vastleggen in de strijd tegen sluipverkeer

BREDA -

De gemeente Breda hoopt sluipverkeer van vrachtwagens in het buitengebied bij industrieterrein Hazeldonk-Oost terug te dringen met twee camera's. Zo'n 70 vrachtwagens per dag 'sluipen' via dat gebied binnendoor naar de A58, om de drukte op de A16 te vermijden. De camera's gaan kentekens vastleggen. Aanvankelijk krijgen overtreders eerst een waarschuwing, later wordt dat direct een boete.