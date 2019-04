Nieky Holzken gaat voor wereldtitel in Singapore [INTERVIEW]

Kickbokser Nieky Holzken uit Helmond doet 17 mei een gooi naar de wereldtitel bij ONE Championship. In Singapore neemt hij het op tegen een andere Nederlander, Regian Eersel.

"Singapore is echt een geweldige stad. Je ziet daar dingen die je normaal gesproken alleen in films ziet. Echt prachtige gebouwen. Google het eens", vertelt The Natural enthousiast in aanloop naar het titelgevecht. "Ik heb daar een keer eerder gevochten en dat was zo bijzonder. De sfeer in de zaal is ongelooflijk mooi."

Maar is het niet wat vreemd om twee Nederlanders tegen elkaar te laten vechten aan de andere kant van de wereld? "Nederlanders zijn de beste kickboksers van de wereld", zegt de Helmonder. ONE is groot en actief in Azië en laat dus ‘op eigen terrein’ de crème de la crème in actie komen.

Te zien in 138(!) landen

In de zaal worden volgende maand 12.500 fans verwacht en dat is niet alles. De partij tussen de Nederlanders wordt in 138(!) landen gratis uitgezonden. Volgens Holzken zou het zomaar kunnen dat zijn partij door 45 miljoen mensen live wordt bekeken. "Ja, dat is bizar veel. Daar word ik eerlijk gezegd wel zenuwachtig van. Maar ook als er tien of honderd man zou kijken, ben ik gespannen. Dat is gezonde spanning voor een wedstrijd. Is alleen maar goed, omdat je wil knallen voor je fans."

Een wereldtitel bij ONE zou Holzken maar al te graag toevoegen op zijn toch al indrukwekkende palmares met grote prijzen. "Ik heb mijn periode bij Glory op een kutmanier afgesloten", vertelt de The Natural zonder daar al te veel woorden verder aan vuil te willen maken. "Ik verloor daar drie partijen. Er waren mensen die toen riepen dat Holzken het niet meer zou kennen. Nu ik bij ONE mijn eerste twee partijen heb gewonnen, zijn dezelfde personen weer mijn hielen aan het likken. Voor mezelf wil ik die wereldtitel graag pakken, om aan te tonen dat ik er nog altijd ben."

Bekijk de Instagram-post. De tekst gaat daaronder verder.

PSV bij Ajax in de kleedkamer?

De 35-jarige Holzken spreekt met respect over zijn tegenstander om de wereldtitel. "Eersel is een groot kampioen en heeft ook al veel gewonnen. Ik verwacht dat we er een spektakel van maken." De Helmonder vertrekt 11 mei naar Singapore. "Misschien zit ik wel met mijn tegenstander in hetzelfde vliegtuig. Maar ik ga dan niet met hem zitten buurten. Dat doe ik niet voor een wedstrijd. Ajax gaat toch ook niet in dezelfde kleedkamer als PSV zitten? Na de partij is er ruimte genoeg met elkaar te praten."

Holzken doet een gooi naar de wereldtitel in de klasse tot 77 kilogram. "Ik zit lekker in mijn vel en ben topfit. De komende weken werk ik hard aan mijn conditie, waarna ik wat gas terug zal nemen. Af en toe wil ik namelijk te veel, dus ik moet soms op de rem trappen." Met slechts een doel reist de Helmonder af naar Singapore. "Winnen natuurlijk, maar dat willen we allebei. Je gaat niet voor je lol vijftien uur in een vliegtuig zitten." De Helmonder wordt in Azië ook door bekenden toegejuicht. "De teller staat nu op zeventien fans die meegaan vanuit hier. Dat worden er nog wel meer."

LEES OOK: Nieky Holzken bereidt zich voor op nieuw gevecht in Singapore en wil snel voor wereldtitel gaan