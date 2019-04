Man (28) opgepakt voor verkrachting in Asten-Heusden

De politie heeft dinsdagmiddag een 28-jarige man opgepakt voor de verkrachting van een 18-jarige vrouw in Heusden (gemeente Asten) in de nacht op zondag op maandag. Dat laat een woordvoerder weten aan Omroep Brabant. Hij werd om twee uur thuis opgepakt in Asten-Heusden.

Er waren diverse tips bij de politie binnengekomen over de dader. Daardoor kon de politie in actie komen. Er werd ook een speurhond ingezet nadat de fiets van de verdachte was gevonden. Ook dat spoor leidde naar de dader, die momenteel vastzit en wordt verhoord.

Na de verkrachting werd er een signalement verspreid van de dader. Volgens de politie voldoet de verdachte aan dat signalement.

Het slachtoffer was zondag wat gaan drinken in Asten. Net voor de Kasteellaan, tussen Asten en Asten-Heusden, werd ze van haar fiets getrokken en de bosjes in gesleurd. Daar werd ze bedreigd en zijn er seksuele handelingen met haar verricht.

Rond kwart voor drie ging de dader er na de verkrachting te voet vandoor en werd de politie gewaarschuwd. In de omgeving werd , onder meer met een helikopter en met een speurhond, sindsdien tevergeefs gezocht naar de dader.

